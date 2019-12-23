Полиция о «Спутнике» и Киселеве: в Эстонии запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции

Ранее МИА «Россия сегодня» сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

«Я читала эти письма (с угрозами – прим. ред.). Аргументация в них притянута за уши. Я вижу тут очень плохую параллель с тем, что в четверг Европарламент принял резолюцию, осуждающую российский закон об иноагентах. Все это выглядит какой-то скоординированной кампанией и это всегда настораживает. Я думаю, что наша полиция понятия не имела, что такая резолюция готовится. Но я мало верю в совпадения. Мне кажется, что это наступление по нескольким фронтам», - сказала она в беседе с РИА Новости.

«Мне непонятно, что послужило триггером всей этой ситуации, потому что ничего ведь не изменилось. Sputnik работает несколько лет. На них не подавали в суд в Эстонии, на них не подавали жалобу в Совет по прессе. Их никогда не ловили на том, что они сделали что-то плохо и неправильно. Это просто перенос отношения к России на Sputnik. Я думаю, что дело в этом», - подчеркнула она.

Тоом отметила, что сейчас время подготовки к праздникам – Рождеству, Новому году, время выбрано очень удачно, никто ничего не будет делать дней десять. Что делать сотрудникам агентства сейчас, пока непонятно, юристы работают над этим, добавила она.

О том, с какой целью полиция разослала сотрудникам Sputnik письма, рассказал руководитель бюро информации по отмыванию денег Мадис Рейманд: «В отношении генерального директора „России Сегодня“ Дмитрия Киселева действуют санкции Европейского союза в связи с деятельностью, угрожающей территориальной целостности и независимости Украины. Согласно санкциям, следует заморозить имущество лиц, на которых распространяются санкции, в том числе имущество юридических лиц, в том числе не должны быть доступны экономические ресурсы. Эти обязательства распространяются как на юридические, так и на физические лица, то есть запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги. Объясняющими действия санкций письмами бюро информации по отмыванию денег оповестило физические лица, у которых имеется с „Россией Сегодня“ трудовой договор или трудовые отношения на основе договора, что в отношении Дмитрия Киселева и „России Сегодня“ такие ограничения действуют. В письме мы также разъяснили, что в Эстонии предусмотрено уголовное наказание в случае заведомого нарушения международной финансовой санкции. Надзор за осуществлением международных финансовых санкций является функцией бюро информации по отмыванию денег, это описано законом о международной санкции. Оповещение о санкциях связано с выполнением этой функции».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в пятницу отправил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с давлением властей Эстонии на сотрудников агентства Sputnik.