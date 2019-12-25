Ср, 25.12.2019
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  • Футболистки сборной КНДР отказались участвовать в Олимпиаде-2020

Футболистки сборной КНДР отказались участвовать в Олимпиаде-2020

Олимпийские игры.

ФОТО: JUNG YEON-JE/AFP

Женская сборная КНДР выбыла из отборочного турнира на Олимпиаду 2020 года, отказавшись от участия в третьем квалификационном раунде Азиатской конфедерации в южнокорейском городе Чеджу, сообщает агентство Yonhap.

Представительницы КНДР должны были с 3 по 9 февраля сыграть в группе А с командами Южной Кореи, Вьетнама и Мьянмы. Из-за их отказа без объяснения причин организаторы соревнований не будут искать новую команду, путевку разыграют три команды, пишет Newsru.com.

В отборочной группе В, матчи которой пройдут в китайском Ухане, сыграют сборные Австралии, Китая, Таиланда и Тайваня.

В Олимпийском турнире примут участие 12 женских футбольных команд. На данный момент в Токио уже отобрались сборные Японии, Бразилии, Новой Зеландии, Великобритании, Голландии и Швеции. Две путевки должны получить представительницы Азии.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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