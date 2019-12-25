Футболистки сборной КНДР отказались участвовать в Олимпиаде-2020

Представительницы КНДР должны были с 3 по 9 февраля сыграть в группе А с командами Южной Кореи, Вьетнама и Мьянмы. Из-за их отказа без объяснения причин организаторы соревнований не будут искать новую команду, путевку разыграют три команды, пишет Newsru.com.

В отборочной группе В, матчи которой пройдут в китайском Ухане, сыграют сборные Австралии, Китая, Таиланда и Тайваня.

N. Korea to skip women's Olympic football qualifying tournament in S. Korea: source https://t.co/1h4oJCjJML — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 25 декабря 2019 г.

В Олимпийском турнире примут участие 12 женских футбольных команд. На данный момент в Токио уже отобрались сборные Японии, Бразилии, Новой Зеландии, Великобритании, Голландии и Швеции. Две путевки должны получить представительницы Азии.