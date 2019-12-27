От эстонского гражданства отказалось более ста человек

В этом году от эстонского гражданства отказались 111 человек, около половина из них предпочла российское гражданство.
За этот год правительство освободило от эстонского гражданства 111 человек, из которых 51 взял российское гражданство, а 26 взяли финское, сообщил BNS пресс-секретарь МВД.
Норвежское гражданство приняли 12 человек, немецкое семь, гражданство Соединенного Королевства четверо, нидерландское гражданство трое, а шведское — двое.
Гражданство США, Австрии, Ирландии, Словении, Дании и Украины приняло по одному отказавшемуся от эстонского гражданства.