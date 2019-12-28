Тынис Лийнат: тенденция отменять новогодние салюты в Эстонии набирает силу

В переданном BNS пресс-релизе он напомнил, что уже несколько последних лет официальные фейерверки под Новый год не устраивают районы Нымме и Пирита, отказались от салютов Мустамяэ и Пыхья-Таллинн, а в этом году их примеру последовала районная управа Ласнамяэ.

Не будет в этом году фейерверка в новогоднюю ночь в Пярну, а также во многих небольших самоуправлениях. По словам Лийната, местные власти нашли салюту замену, направив свои силы на украшение городского пространства или сельских центров, придумав альтернативные способы порадовать жителей, а также разумнее потратить средства, изначально отводившиеся на фейерверк.

Причин отменить ставший традиционным салют под новый год много - грохот новогодних фейерверков и петард наносит тяжелые психологические травмы людям, обычным домашним животным, собакам, выполняющим ответственную функцию — быть поводырями для слепых людей.

Остающиеся на природе отстрелянные гильзы от фейерверков зачастую до весны в большом количестве остаются на улицах, в траве и на земле, продолжая отравлять природу.

Тынис Лийнат подчеркнул, что фейерверк — дорогостоящее занятие и запускать в небо с шумом и сверканием ракеты для нескольких минут удовольствия, на самом деле просто трата денег. Руководители ряда местных самоуправлений призвали предпринимателей и частных лиц не выбрасывать деньги на ветер, а пожертвовать их на благое дело, чтобы реально помочь нуждающимся людям.

Лийнат напомнил, что в управе столичного района Кесклинн не исключают, что традиционный новогодний салют в Таллинне предстоящей новогодней ночью мы увидим в последний раз. В качестве альтернативы все чаще называют лазерные и музыкальные шоу, светоинсталляции и многое другое. По его словам, у Таллинна есть богатый опыт проведения праздников с использованием светотехники — один из них — ставший традиционным фестиваль «Свет идет».

Тынис Лийнат сообщил, что район Пирита в этом году от официального проведения салюта отказывается и призывает последовать примеру и всех жителей и гостей Пирита.

Тех, кому в предстоящую новогоднюю ночь все же трудно будет отказаться от привычной традиции, старейшина призвал обязательно убрать за собой сгоревшие гильзы и коробки от петард, убедившись, что они остыли и не смогут вызвать возгорание мусора.