В Египте более двадцати человек погибли в ДТП

Как сообщает газета Al-Ahram, 22 человека, которые работали на швейной фабрике, погибли и еще восемь пострадали в ДТП на трассе между египетскими городами Порт-Саид и Думьят на севере Египта.

Несколькими часами ранее на трассе в районе Айн-эс-Сохна на Красном море столкнулись два автобуса. Погибли две гражданки Малайзии, один гражданин Индии и три египтянина — водитель автобуса, гид и охранник.

Еще 24 человек пострадали, среди них и туристы. Некоторые находятся в тяжелом состоянии.