Пн, 30.12.2019
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом

Пярну дал зеленый свет магазину Lidl

Противники строительства магазина Lidl потерпели поражение в суде.

ФОТО: Margus Ansu

На заседании Пярнуского горсобрания в понедельник было принято решение выдать разрешение на строительство магазина Lidl в городе. 

магазин планируется открыть не позднее 1 июля 2021 года. Он будет построен на участке по адресу Рижское шоссе, 106. Помимо этого будет построен участок дороги, который соединит улицы Суур-Йыэ и Папинийду.

Горуправа и Lidl Eesti OÜ заключили договор, согласно которому город оплатит треть расходов на строительство улицы, а остальные расходы покроет Lidl, уточняет Rus.ERR. По условиям договора, улица должна быть построена не позднее 1 июля 2021 года, и город может не выдавать разрешение на эксплуатацию магазина, пока не будет выполнено это обязательство.

Старые здания на участке снесут, построив вместо них новый магазин и парковку на 148 автомобилей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ