Пярну дал зеленый свет магазину Lidl

магазин планируется открыть не позднее 1 июля 2021 года. Он будет построен на участке по адресу Рижское шоссе, 106. Помимо этого будет построен участок дороги, который соединит улицы Суур-Йыэ и Папинийду.

Горуправа и Lidl Eesti OÜ заключили договор, согласно которому город оплатит треть расходов на строительство улицы, а остальные расходы покроет Lidl, уточняет Rus.ERR. По условиям договора, улица должна быть построена не позднее 1 июля 2021 года, и город может не выдавать разрешение на эксплуатацию магазина, пока не будет выполнено это обязательство.