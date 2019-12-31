Go Bus с 1 февраля откроет новую регулярную междугородную линию

Как сообщила BNS пресс-служба Go Bus, новое расписание автобусов отличается от прежнего в среднем на пять минут.

Из Курессааре автобус будет выходить ежедневно в 07.10 и в 13 часов прибывать в столицу острова Сааремаа Курессааре. Из Курессааре автобус будет отправляться в 15.35 и приезжать в Тарту в 21.40.

Руководитель отдела логистики Go Bus Хенри Покк сообщил, что стоимость билетов на проезд останется прежней, а на более коротких отрезках — и более льготной.

До 31 января линию будет обслуживать фирма Lux Express, которая отказалась работать на маршруте в дальнейшем.