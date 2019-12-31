Автобусная компания Go Bus с 1 февраля откроет новую регулярную междугородную линию Курессааре-Тарту. Нынешний оператор маршрута, предприятие Lux Express собирается отказаться обслуживать линию.
Как сообщила BNS пресс-служба Go Bus, новое расписание автобусов отличается от прежнего в среднем на пять минут.
Из Курессааре автобус будет выходить ежедневно в 07.10 и в 13 часов прибывать в столицу острова Сааремаа Курессааре. Из Курессааре автобус будет отправляться в 15.35 и приезжать в Тарту в 21.40.
Руководитель отдела логистики Go Bus Хенри Покк сообщил, что стоимость билетов на проезд останется прежней, а на более коротких отрезках — и более льготной.
До 31 января линию будет обслуживать фирма Lux Express, которая отказалась работать на маршруте в дальнейшем.
С 31 января произойдут изменения в движении автобусов на линии Таллинн-Курессааре. Автобус маршрута 515 Курессааре-Таллинн будет выходить в 8.15 вместо нынешнего 8.10, а из Таллинна — в 14.10 вместо нынешних 14 часов. В обоих направлениях будут упразднены некоторые мало используемые остановки.