Внимание, водители ⟩ Из-за сноса виадука Таммемяэ несколько дней будет частично перекрыто движение

На время закрытия дороги в районе Таммемяэ будет организован объезд. Участников дорожного движения просят быть внимательными, следовать дорожным указателям и запасаться временем.

Расположенная на Мяннику-теэ автобусная остановка «Таммемяэ» будет перенесена примерно на 200 метров в сторону Саку. Двигаясь в направлении Таллинн-Саку, следует использовать объезд через транспортную развязку Юулику.