Внимание, водители ⟩ Из-за сноса виадука Таммемяэ несколько дней будет частично перекрыто движение

Со 2 января до шести утра 6 января между Таллинном и Саку будет частично закрыта для движения дорога Мяннику-теэ из-за сноса виадука Таммемяэ, пишет Postimees.
На время закрытия дороги в районе Таммемяэ будет организован объезд. Участников дорожного движения просят быть внимательными, следовать дорожным указателям и запасаться временем.
Расположенная на Мяннику-теэ автобусная остановка «Таммемяэ» будет перенесена примерно на 200 метров в сторону Саку. Двигаясь в направлении Таллинн-Саку, следует использовать объезд через транспортную развязку Юулику.
Для обеспечения прохождения общественного транспорта на Таллиннской окружной дороге возле виадука Таммемяэ с 6 до 23 будут регулировщики.