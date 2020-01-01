Ср, 1.01.2020
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  • Из-за сноса виадука Таммемяэ несколько дней будет частично перекрыто движение

Внимание, водители ⟩ Из-за сноса виадука Таммемяэ несколько дней будет частично перекрыто движение

ФОТО: maanteeamet

Со 2 января до шести утра 6 января между Таллинном и Саку будет частично закрыта для движения дорога Мяннику-теэ из-за сноса виадука Таммемяэ, пишет Postimees.

На время закрытия дороги в районе Таммемяэ будет организован объезд. Участников дорожного движения просят быть внимательными, следовать дорожным указателям и запасаться временем.

Расположенная на Мяннику-теэ автобусная остановка «Таммемяэ» будет перенесена примерно на 200 метров в сторону Саку. Двигаясь в направлении Таллинн-Саку, следует использовать объезд через транспортную развязку Юулику.

Для обеспечения прохождения общественного транспорта на Таллиннской окружной дороге возле виадука Таммемяэ с 6 до 23 будут регулировщики.

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