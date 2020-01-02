Фото: в продаже отреставрированная рига на Сааремаа

Построенный в первой половине прошлого века двухэтажный дом в стиле жилой риги находится в нескольких километрах от залива Трийги на Сааремаа.

Жилая рига на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

По-деревенски уютный дом имеет площадь 207 квадратных метров, реновирован в 2003 году. В нем сочетаются деревенская живописность с островными акцентами и самые современные удобства.

Жилая рига на Сааремаа. ФОТО: KV.EE