Фото: в продаже отреставрированная рига на Сааремаа

Жилая рига на Сааремаа, да еще отремонтированная - редкое предложение, считает Kodustiil. Посмотрим фото!
Построенный в первой половине прошлого века двухэтажный дом в стиле жилой риги находится в нескольких километрах от залива Трийги на Сааремаа.
По-деревенски уютный дом имеет площадь 207 квадратных метров, реновирован в 2003 году. В нем сочетаются деревенская живописность с островными акцентами и самые современные удобства.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.