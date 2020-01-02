Чт, 2.01.2020
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Фото: в продаже отреставрированная рига на Сааремаа

Rehielamu Saaremaal.

ФОТО: KV.EE

Жилая рига на Сааремаа, да еще отремонтированная - редкое предложение, считает Kodustiil. Посмотрим фото!

Построенный в первой половине прошлого века двухэтажный дом в стиле жилой риги находится в нескольких километрах от залива Трийги на Сааремаа. 

Жилая рига на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

По-деревенски уютный дом имеет площадь 207 квадратных метров, реновирован в 2003 году. В нем сочетаются деревенская живописность с островными акцентами и самые современные удобства. 

Жилая рига на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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