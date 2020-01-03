Пт, 3.01.2020
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Департамент статистики: объемы промышленного производства низились

Экспорт и импорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Constantin Stanciu / PantherMedia / Constantin Stanciu

Согласно данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в ноябре на 7% меньше продукции, чем в этом же месяце прошлого года. Производство продукции сократилось как в обрабатывающей промышленности, так и в энергетике и горнодобывающей промышленности, сообщает пресс-служба ведомства.

В обрабатывающей промышленности произведено по сравнению с ноябрем 2018 года на 3% меньше продукции. Объем производства уменьшился в большинстве промышленных отраслей. Среди наиболее весомых отраслей сократилось производство в обработке древесины, изделий из металла, компьютеров и электронного оборудования. При этом увеличилось производство продуктов питания и химической продукции.

На внешний рынок было продано 67% от всей продукции обрабатывающей промышленности. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт уменьшились на 7% и на внутренний рынок – на 14%. В соответствии с сезонно откорректированными данными, в ноябре в промышленности произведено по сравнению с октябрем на 1% больше продукции, в обрабатывающей промышленности объем производства остался на прежнем уровне.

Производство электроэнергии в сравнении с ноябрем прошлого года уменьшилось на 43%, а производство тепла увеличилось на 2%.

Изменение индекса объема промышленной продукции и его тенденция, январь 2009 ноябрь 2019 (2015 = 100)

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