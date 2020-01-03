Департамент статистики: объемы промышленного производства низились

В обрабатывающей промышленности произведено по сравнению с ноябрем 2018 года на 3% меньше продукции. Объем производства уменьшился в большинстве промышленных отраслей. Среди наиболее весомых отраслей сократилось производство в обработке древесины, изделий из металла, компьютеров и электронного оборудования. При этом увеличилось производство продуктов питания и химической продукции.

На внешний рынок было продано 67% от всей продукции обрабатывающей промышленности. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт уменьшились на 7% и на внутренний рынок – на 14%. В соответствии с сезонно откорректированными данными, в ноябре в промышленности произведено по сравнению с октябрем на 1% больше продукции, в обрабатывающей промышленности объем производства остался на прежнем уровне.

Производство электроэнергии в сравнении с ноябрем прошлого года уменьшилось на 43%, а производство тепла увеличилось на 2%.