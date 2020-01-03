Новая Windows 10 уже готова, но Microsoft пока не спешит с ее выпуском

Компания Microsoft в ноябре выпустила полугодовое крупное обновление Windows 10 November 2019 Update, однако оно не принесло существенных новых функций.
Ситуация должна измениться со следующим полугодовым обновлением Windows 10 2004, пока известным под кодовым названием 20H1, пишет Ixbt.com.
Согласно последним сообщениям, Microsoft уже завершила разработку версии Windows 10 2004. Тем не менее, до публичного релиза обновления ещё остаётся несколько месяцев. Пока же продолжается тестирование и отладка.
По предварительным данным, апдейт выйдет не раньше весны, а скорее всего — в мае и получит название Windows 10 May 2020 Update.
Второе обновление Windows 10 в 2020 году под кодовым названием 20H2 запланировано на осень. Оно также как и ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, будет скорее оптимизировать работу системы, чем добавлять новые функции.