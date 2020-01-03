Новая Windows 10 уже готова, но Microsoft пока не спешит с ее выпуском

Ситуация должна измениться со следующим полугодовым обновлением Windows 10 2004, пока известным под кодовым названием 20H1, пишет Ixbt.com.

Согласно последним сообщениям, Microsoft уже завершила разработку версии Windows 10 2004. Тем не менее, до публичного релиза обновления ещё остаётся несколько месяцев. Пока же продолжается тестирование и отладка.

По предварительным данным, апдейт выйдет не раньше весны, а скорее всего — в мае и получит название Windows 10 May 2020 Update.