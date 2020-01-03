Зачем таллиннцы покупают все больше квартир в Тарту?

За последние шесть месяцев компания Scandium Kinnisvara продала в Тарту более 40 небольших квартир, предназначенных для сдачи внаем. 90% покупателей планируют сдавать квартиры в аренду, то есть являются инвесторами. 60% от их числа составляют таллиннцы, на долю местных инвесторов приходится около 20%.

«Наш опыт показывает, что таллиннские инвесторы ищут способы разнообразить свои портфели недвижимости, и движение в новый город – это логичный шаг. Вторым по величине рынком съемной недвижимости в Эстонии после Таллинна является Тарту, где спрос на высококачественные квартиры намного превышает предложение. Большое количество студентов и ИТ-специалистов постоянно нуждаются в найме жилых помещений, а требование к качеству квартир за последние несколько лет значительно выросло», - сказала руководитель по продажам Scandium Kinnisvara Майя Лышко.

В то время как местные инвесторы, как правило, покупают по одной квартире, инвесторы из других городов предпочитают покупать одновременно две-три квартиры в одном доме, имея таким образом от расширения своего портфеля более эффективный результат.

«Многие инвесторы в тартускую недвижимость также рассматривают возможность краткосрочной аренды через Airbnb и Booking. Сегодня тартуский рынок на AirBnb все еще находится в зачаточном состоянии, и чувствуется недостаток высококачественных квартир в престижных районах города. С точки зрения инвестора, краткосрочная аренда позволяет получать более высокую прибыль. Важную роль здесь играет наличие надежного управляющего, который будет заниматься повседневным обслуживанием квартиры иногороднего инвестора», - сказала Майя Лышко.