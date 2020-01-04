Сб, 4.01.2020
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Привет, город Нарва! Квартира в центре города приятно удивила своим интерьером

Elutuba

ФОТО: KV.EE

В центре Нарвы ждет нового хозяина только что отремонтированная однокомнатная квартира, которая очень понравилась  порталу Kodustiil.

Эта однокомнатная квартира с редко встречающимся необычным интерьером находится на третьем этаже трехэтажного дома, занимает 36,7 квадратных метров и состоит из гостиной с открытой кухней, ванной комнаты с душевой кабиной и прихожей. 

Гостиная.

ФОТО: KV.EE

Стены в квартире покрашены в светлые тона и частично оклеены обоями. В ванной комнате пол с подогревом. В гостиной - вместительный встроенный шкаф, куда запросто вместится весь гардероб. 

Кухня.

ФОТО: KV.EE

Кухонная мебель изготовлена по заказу и оснащена встроенной бытовой техникой: электроплита, духовка, вытяжка и холодильник. Квартира очень ухоженная и чистая. 

Гостиная.

ФОТО: KV.EE

Коммунальные платежи низкие: летом - всего 35 евро, и зимой - 60 евро. 

Дом, в котором находится квартира, построен в 1987 году и очень удачно расположен: рядом заведения общественного питания, школы, детские сады, спортивный центр и торговый центр Fama.

Дом, с котором находится квартира.

ФОТО: KV.EE

Имеющуюся в квартире мебель можно приобрести отдельно по договоренности с продавцом. С объявлением о продаже можно ознакомится на портале недвижимости KV.ee.

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