Привет, город Нарва! Квартира в центре города приятно удивила своим интерьером

Эта однокомнатная квартира с редко встречающимся необычным интерьером находится на третьем этаже трехэтажного дома, занимает 36,7 квадратных метров и состоит из гостиной с открытой кухней, ванной комнаты с душевой кабиной и прихожей.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

Стены в квартире покрашены в светлые тона и частично оклеены обоями. В ванной комнате пол с подогревом. В гостиной - вместительный встроенный шкаф, куда запросто вместится весь гардероб.

Кухня. ФОТО: KV.EE

Кухонная мебель изготовлена по заказу и оснащена встроенной бытовой техникой: электроплита, духовка, вытяжка и холодильник. Квартира очень ухоженная и чистая.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

Коммунальные платежи низкие: летом - всего 35 евро, и зимой - 60 евро.

Дом, в котором находится квартира, построен в 1987 году и очень удачно расположен: рядом заведения общественного питания, школы, детские сады, спортивный центр и торговый центр Fama.

Дом, с котором находится квартира. ФОТО: KV.EE