Привет, город Нарва! Квартира в центре города приятно удивила своим интерьером

В центре Нарвы ждет нового хозяина только что отремонтированная однокомнатная квартира, которая очень понравилась порталу Kodustiil.
Эта однокомнатная квартира с редко встречающимся необычным интерьером находится на третьем этаже трехэтажного дома, занимает 36,7 квадратных метров и состоит из гостиной с открытой кухней, ванной комнаты с душевой кабиной и прихожей.
Стены в квартире покрашены в светлые тона и частично оклеены обоями. В ванной комнате пол с подогревом. В гостиной - вместительный встроенный шкаф, куда запросто вместится весь гардероб.
Кухонная мебель изготовлена по заказу и оснащена встроенной бытовой техникой: электроплита, духовка, вытяжка и холодильник. Квартира очень ухоженная и чистая.
Коммунальные платежи низкие: летом - всего 35 евро, и зимой - 60 евро.
Дом, в котором находится квартира, построен в 1987 году и очень удачно расположен: рядом заведения общественного питания, школы, детские сады, спортивный центр и торговый центр Fama.
Имеющуюся в квартире мебель можно приобрести отдельно по договоренности с продавцом. С объявлением о продаже можно ознакомится на портале недвижимости KV.ee.