Нужна ваша помощь! Пропал 62-летний мужчина

Тармо ушел из своего дома в Курессааре около девяти часов утра первого января и до сих пор не вернулся. Ранее мужчина так долго не отсутствовал дома, также у Тармо нет с собой телефона.

По первоначальным данным, он может ехать на общественном транспорте в сторону полуострова Сырве. Полицейские искали пропавшего как рядом с домой, так и у друзей и знакомых, однако, к сожалению, его до сих пор не удалось найти. Описание Тармо передано работающим в этом регионе патрулям, продолжающим его поиски.

Когда Тармо уходил из дома, на нем была зеленая куртка, темно-коричневые брюки, коричневые ботинки и черная кепка.