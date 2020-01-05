Видео ⟩ Виновник страшной аварии в центре Таллинна так и не выплатил пострадавшим 30 000 евро

На этой неделе суд частично удовлетворил апелляцию адвоката Кобинга (26) Урмаса Симона и постановил, что окружному суду необходимо вновь рассмотреть дело, сообщает BNS.

Окружной суд отметил, что уездный суд в своем новом решении должен привести причины по существу и конкретно разъяснить и назначить, каким пострадавшим и какими суммами Кобинг должен возместить нематериальный ущерб.

Харьюский уездный суд постановлением от 19 ноября продлил Оливеру Кобингу испытательный срок и срок возмещения ущерба, назначенные решением окружного суда от 24 октября 2016 года, и предписал ему выплатить компенсацию жертвам на общую сумму 30 350 евро на основании графика выплат.

Оливер Кобинг ФОТО: Sander Ilvest

Уездный суд заслушал дело по требованию сотрудника службы пробации, в котором он посчитал, что вынесенный Кобингу в уездном суде в октябре 2016 года и не отбытый приговор должен быть исполнен. По оценке чиновника, Кобинг не выполнил дополнительное обязательство, возложенное на него решением уездного суда, по возмещению жертвам морального ущерба до 24 октября прошлого года.

Как утверждает чиновник, Кобинг не выплатил сумму в размере 30 350 евро, поскольку 14 650 евро пострадавшим выплатила страховая компания. По словам сотрудника службы пробации, Кобинг в течение испытательного срока не предоставил ни одной квитанции об оплате своего долга.

Кобинг ответил суду, что поскольку в течение трех лет он не смог найти подходящей для себя работы и он учится, у него нет возможности возместить ущерб, и поскольку у него нет имущества, он не видит решения, как он мог бы возместить ущерб.

Уездный суд посчитал, что целесообразно дать Кобингу возможность начать возмещать ущерб жертвам и не приводить в исполнение неотбытое наказание.

Уездный суд увеличил его испытательный срок на максимально позволяющий законом срок, то есть на один год, и обязал его в течение следующих 12 месяцев минимум один раз в три месяца возмещать пострадавшим 7587,50 евро.

В январе 2017 года Таллиннский окружной суд отменил решение Харьюского уездного суда, приговорившего виновника крупной аварии в центре Таллинна Оливера Кобинга к условному заключению, и постановил, что молодой человек должен провести за решеткой полгода. Остальной срок, то есть два года и восемь месяцев, не будет приведен в исполнение, если Кобинг в течение трехлетнего испытательного срока не совершит новое сознательное преступление и выполнит все требования и обязательства контроля за поведением.

Суд установил, что до того, как сесть за руль, Кобинг употреблял алкоголь. В ходе расследования было установлено, что Оливер ехал со скоростью 103 км/ч при разрешенной скорости 50 км/ч.

Когда 16 мая 2015 года Оливер подъехал к перекрестку Тартуского шоссе и улицы Крейцвальди, на светофоре горел красный свет. Юноша этот факт проигнорировал и врезался в автомобиль Mercedes с 42-летней Эвой за рулем, который поворачивал налево на Тартуское шоссе. От удара машины отбросило на островок безопасности, где стояли пешеходы.