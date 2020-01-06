Золото дорожает на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Цена на золото на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке поднялась до максимального уровня за последние шесть лет. Как сообщает агентство Dpa в понедельник, 6 января, в ходе торгов на лондонской бирже она поднялась на 2,3 процента до 1588,13 доллара за унцию (31,1 г). Это максимум с апреля 2013 года.

В течение дня золото незначительно подешевело – до 1577 долларов, что, тем не менее, почти на 25 долларов выше, чем вечером в пятницу. "В кризисные времена золото рассматривается как безопасная гавань", – прокомментировал динамику цен на драгоценный металл эксперт немецкого Commerzbank Даниэль Бриземан. Немецкие инвесторы проявляют серьезный интерес к покупке золота.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs Group Inc, в условиях затянувшегося кризиса между США и Ираном возможен резкий рост цен на нефть, если Исламская республика осуществит свою давнюю угрозу и перекроет Ормузский пролив. Через него осуществляется пятая часть мировых поставок нефти. В этом случае многие инвесторы могут отдать предпочтение золоту.

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