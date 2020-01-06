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Кылварт: Таллинну нужен заем на строительство больницы в Ласнамяэ

Tallinn, 31.10.2019 Tallinna linnavalitsuse pressikonverents 2020. aasta eelarve teemal. Linnapea Mihhail Kõlvart FOTO: MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES

ФОТО: Mihkel Maripuu

По словам мэра Михаила Кылварта, Таллинну необходим заем, чтобы построить большую больницу в Ласнамяэ, сообщила в понедельник "Акутальная камера".

Какими будут доли участия города, государства и Европейского союза в  финансировании строительства больницы общей стоимостью 400 млн евро, пока не известно.

Кылварт сказал, что современные технологии нуждаются в новой среде, и через одно-два десятилетия старые больничные здания больше не смогут удовлетворять потребности города. Поэтому Таллинн, безусловно, продолжит работу над развитием проекта крупной больницы в Ласнамяэ. Город надеется, что финансовая поддержка со стороны ЕС и государства в сооружении больницы, строительство которой обойдется в 400 млн евро, поступит и со стороны государства, и со стороны ЕС. Однако никаких решений о финансировании еще принято не было, есть только пожелания.

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