Кылварт: Таллинну нужен заем на строительство больницы в Ласнамяэ

Кылварт сказал, что современные технологии нуждаются в новой среде, и через одно-два десятилетия старые больничные здания больше не смогут удовлетворять потребности города. Поэтому Таллинн, безусловно, продолжит работу над развитием проекта крупной больницы в Ласнамяэ. Город надеется, что финансовая поддержка со стороны ЕС и государства в сооружении больницы, строительство которой обойдется в 400 млн евро, поступит и со стороны государства, и со стороны ЕС. Однако никаких решений о финансировании еще принято не было, есть только пожелания.