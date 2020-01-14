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  • Очень пестро! Квартира в Нарва-Йыэсуу ждет нового порядочного арендатора

Очень пестро! Квартира в Нарва-Йыэсуу ждет нового порядочного арендатора

Elutuba

ФОТО: KV.EE

В центре курортного города ждет нового нанимателя яркая разноцветная двухкомнатная квартира, предлагает портал Kodustiil. 

Общая площадь двухкомнатной квартиры 49,7 м2. Расположенная на третьем этаже квартира полностью обставлена, но находится в среднем состоянии. Квартира состоит из гостиной, спальни, кухни, прихожей, ванны, туалета и балкона. По словам маклера, в квартире есть все, необходимое для жизни. 

Спальня.

ФОТО: KV.EE

Квартира находится в девятиэтажном доме из красного кирпича в центре Нарва-Йыэсуу. Море - в двух сотнях метров, рядом продуктовый магазин, пляж, детский сад и школа. 

Kухня.

ФОТО: KV.EE

Плата за наем - 200 евро в месяц. С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.

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