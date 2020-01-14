Очень пестро! Квартира в Нарва-Йыэсуу ждет нового порядочного арендатора

Общая площадь двухкомнатной квартиры 49,7 м2. Расположенная на третьем этаже квартира полностью обставлена, но находится в среднем состоянии. Квартира состоит из гостиной, спальни, кухни, прихожей, ванны, туалета и балкона. По словам маклера, в квартире есть все, необходимое для жизни.

Спальня. ФОТО: KV.EE

Квартира находится в девятиэтажном доме из красного кирпича в центре Нарва-Йыэсуу. Море - в двух сотнях метров, рядом продуктовый магазин, пляж, детский сад и школа.

Kухня. ФОТО: KV.EE