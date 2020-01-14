AirBaltic начнет полеты по новому маршруту

Благодаря новому направлению авиакомпания предложит удобные возможности путешествий для пассажиров из стран Балтии и России в пункты назначения маршрутной сети airBaltic, охватывающей Европу, Скандинавию, СНГ и Ближний Восток.

«Мы рады добавить Екатеринбург как наш 14-й новый пункт назначения на карте маршрутов летом 2020 года, - сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс. - Ежегодно более половины пассажиров из России выбирают Ригу как удобный транзитный пункт, чтобы далее путешествовать в более чем 70 пунктов назначения airBaltic в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. Начиная полеты из Риги в Екатеринбург, мы предлагаем еще одно дополнительное соединение между Европой и Россией и наоборот».

Екатеринбург станет шестым пунктом назначения airBaltic в России дополнительно к уже имеющемуся удобному сообщению между Ригой и Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Сочи и Казанью.

AirBaltic будет летать из Риги в Екатеринбург дважды в неделю на самолете Airbus A220-300, пассажиры проведут в пути примерно три часа и пять минут. Цены билетов в один конец начинаются с 99 евро, включая аэропортовые сборы и трансакционные издержки.

Как сообщалось, airBaltic продолжает расширять свою деятельность в Балтии и в летний сезон 2020 года дополнит свою карту маршрутов 14 новыми направлениями, включая четыре новых прямых маршрута из Таллинна и пять новых направлений из Вильнюса.