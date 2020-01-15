Ср, 15.01.2020
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"Какие же олухи (и/или жулики)": Навальный резко высказался о переменах в правительстве РФ

Алексей Навальный.

ФОТО: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

Оппозиционный политик Алексей Навальный в своем Twitter прокомментировал выступление Путина перед Федеральным собранием и перемены в правительстве РФ.

"Главный итог послания Путина: какие же олухи (и/или жулики) все те, кто говорил, что Путин уйдет в 2024 году. Оставаться пожизненным единоличным лидером, захватив в собственность целую страну, присвоив себе и своим друзьям ее богатства - единственная цель Путина и его режима", – сначала написал Навальный.

"В шорт-лист кандидатов на должность нового премьер-министра России входят: два охранника Путина, массажист Путина, садовник Путина и водитель Алины Кабаевой", – пошутил политик вскоре после новости о том, что Медведеву предложен пост замсекретаря Совета безопасности.

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