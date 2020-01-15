"Какие же олухи (и/или жулики)": Навальный резко высказался о переменах в правительстве РФ

"Главный итог послания Путина: какие же олухи (и/или жулики) все те, кто говорил, что Путин уйдет в 2024 году. Оставаться пожизненным единоличным лидером, захватив в собственность целую страну, присвоив себе и своим друзьям ее богатства - единственная цель Путина и его режима", – сначала написал Навальный.