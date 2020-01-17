Волонтерам в Силламяэ выдадут “трудовые книжки” с оценками

Как рассказали в силламяэском молодежном центре ESN, главным принципом волонтерской деятельности является добровольный, безвозмездный труд на благо общества. Сейчас волонтерство приобретает всё большую популярность среди разных возрастных групп, однако особенно оно распространено среди молодежи.

В открытом молодежном центре ESN города Силламяэ данный вид деятельности существует и развивается с 2003 года. Но теперь волонтеры смогут рассказать о своем опыте добрых дел не только на словах - каждый волонтер открытого молодёжного центра ESN будет получать специальный паспорт.

Паспорт волонтера – это официальный документ, который заполняется организацией, имеющей на это право. В паспорт вносятся все данные и подробности волонтерской деятельности, с подробным описанием приобретенных навыков и оценками деятельности. Отныне волонтер документально фиксирует свою работу и может при необходимости предоставлять свой паспорт в другие организации по все Эстонии и даже Европе. Реализовать свое право на ведение паспорта волонтера открытый молодежный центр ESN получает на основании «Значка друга волонтера».

Такой значок в Эстонии получают организации, которые участвовали в программе развития друзей-волонтеров, тщательно продумали вопрос привлечения волонтеров и организовали волонтерство в соответствии с добрыми традициями. Значок выдаётся эстонским сельским движением Kodukant совместно с Министерством внутренних дел.

Кстати, в регионе Ида-Вирумаа ходатайство на получение «Значка друга волонтера» подали всего три организации – центр «Прогресс» в Йыхви, центр Vita Tiim в Нарве и Открытый молодежный центр ESN города Силламяэ.

Молодежный работник центра ESN, Вера Егорова поясняет, что, по мнению руководства, наличие волонтерских паспортов позволит привлечь большее количество добровольцев, а саму работу волонтерства сделать более эффективной и продуктивной.

“Сама идея волонтерства в городе приобретет другой смысл, позволит по-новому относится к этому труду, - считает Вера Егорова. - Кроме того, на базе нашего центра функционирует программа Noorte Tugila, участникам которой тоже представится возможность получить паспорта волонтеров, что даст им дополнительную мотивацию”.