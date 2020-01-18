Мужчина жестоко избил женщину на глазах ее ребенка

Человека обвиняли в том, что в начале октября в ходе распития алкоголя он начал домогаться женщины, которая в это время хотела спать. Когда дама приказала ему прекратить приставания и оттолкнула его, мужчина неоднократно ударил ее в область головы и лица. Свидетелем избиения стал несовершеннолетний ребенок пострадавшей, который просил прекратить бить его мать.

В результате у жертвы были открытые раны головы и в области глаз, а также она испытывала физическую боль.

Ранее не наказываемый в уголовном порядку человек был приговорен к восьми месяцам условного тюремного заключения с испытательным сроком в год и три месяца.