Галерея ⟩ Ветераны EKRE провели юбилейное собрание

Об этом BNS сообщила пресс-служба партии, отметив, что с выросшей из тогдашнего Народного союза Эстонии нынешней партией EKRE первоначальная консервативная партия не имеет ничего общего — ни в своем составе, ни в своей идеологии, ни в чем ином.

Собрание откроет выступление председателя Народного союза Энна Тарто, с докладами выступят Андрес Херкель и Кайдо Кама, которые представят исторический обзор последних десятилетий в партийно-политической жизни Эстонии, истории возникновения партии и ее роли в тогдашней политике страны.

Воотеле Хансен осветит роль Народного союза в борьбе за восстановление независимости Эстонии и Лийя Хянни расскажет о подготовке и проведении реформы собственности.

Консервативная народная партия Эстонии была учреждена 21 января 1990 года в Тарту. В 1992 году на выборы в Рийгикогу тогдашняя EKRE вышла в составе избирательного союза с партией Isamaa (Отечество), а также с Объединенной партией республиканцев, Христианско-демократическим союзом, Христианско-демократической партией и Либерально-демократической партией.

Вскоре после выборов первые четыре партии объединились и создали Объединенную национальную партию Isamaa. Новая политическая сила выиграла выборы и под руководством ее лидера Марта Лаара сформировала коалиционное правительство вместе с Партией национальной независимости Эстонии (ERSP) и Умеренными.

В парламент были избраны от EKRE Энн Тарто, Кайдо Кама, Калью Пыльдвере и Андрес Хейнапуу. К числу известных политиков того времени из рядов EKRE относились также Калле Эллер, Пеэтер Илус, Ильмар Палиас, Ээрик Лейбак, Анзори Баркалая, Индрек Парк и Хено Сарв.