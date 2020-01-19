Из торгового центра Т1 ушло очередное кафе: не спасло даже идеальное расположение

Член правления владеющей торговым центром T1 компании Pro Kapital Аллан Реммелькоор сказал, что кафе было действительно хорошим, поскольку у него было много посетителей, но, как он понимает, Da Vinci хочет сосредоточиться на ресторане, а не на кофейном бизнесе. На вопрос, не жаловалось ли кафе на отсутствие клиентов, Реммелькоор ответил: «Нет, это точно не было главной причиной».

Но владелец и менеджер кафе Da Vinci Food Райн Уускюла рассказал другую историю. «Центр не работает, просто нет клиентов, все очень просто, - сказал он. - Дом красивый, но если люди не ходят, от этого нет толку».

По словам Уускюла, у них было место, о котором можно было только мечтать. Тем не менее, с ноября 2018 года кафе Da Vinci ни одного месяца не приносило прибыли. «Средний чек стоил три с половиной евро. На этом далеко не уплывешь», - сказал Уускюла.

Ни о каких изменениях в концепции, на которые ссылался Реммелькоор, по словам Уускюла, речи не шло. «Зачем нам уходить из того места, где мы зарабатываем деньги?», - задал он логичный вопрос. По его словам, теперь кафе просто нужно перенести в другое место.

Несмотря на уход, Уускюла сопереживает центру T1. «Аллан Реммелькоор очень старается, никто его не обвиняет, но требуется время, чтобы подняться и создать новую концепцию», - сказал он.

Тем не менее, Da Vinci продолжает управлять рестораном на четвертом этаже Центра. «Но и там дела не лучше, если честно. На выходных все проходит в довольно занятом режиме, но падение за первые четыре дня недели все же больше, чем прибыльные дни», - признался Уускюла. По его словам, облегчение может наступить примерно через пять лет, когда будет завершено строительство Rail Baltic, и автовокзал, возможно, переедет в Юлемисте.

Планируется построить спа

Несмотря на трудности, Аллан Реммелькоор остается оптимистом. На месте Da Vinci скоро должно появиться новое кафе. «Место же хорошее, здесь самые большие потоки посетителей центра», - подтвердил он.

Ту же самую историю глава центра рассказывал в конце сентября прошлого года, когда из T1 решили уйти рестораны Fafa’s и Väike Gruusia. Тогда Реммелькоор пообещал, что вакантные места скоро будут заполнены новыми точками общепита. Пока этого не произошло.

По словам Реммелькоора, одна из причин заключается в том, что они начинают строить новый вход со стороны Юлемисте. «Поток людей, идущих со стороны железной дороги, очень велик. Через наш центр могли бы проходить тысячи людей в день», - выразил он надежду.

Реммелькоор подчеркнул, что из Т1 не только уходят арендаторы - приходят и новые. «Например, запуск магазина мужской одежды Roy Robson был очень успешным», - сказал он.

Точно так же он оценил начало работы британской сети магазинов одежды Debenhams. «Их магазин визуально еще не готов, но они работают над этим. Они не собираются уходить», - пообещал он.

Работой четвертого, ресторанного, этажа Реммелькоор также доволен. В этом году начнется строительство спа-центра и развлекательных заведений на третьем этаже. «Чтобы придумать техническое решение, потребовалось время. Теперь мы знаем, что это возможно. Новости ожидаются в ближайшее время», - сказал он.