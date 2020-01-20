Китай подтвердил способность нового вируса передаваться от человека к человеку

Кроме того, он подтвердил факты заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные. В настоящее время известно о 14 заболевших медработниках.

Ранее в тот же день в Китае сообщили о резко выросшем числе заражений новым вирусом. Медики зарегистрировали около 220 подтвержденных случаев инфицирования, три человека скончались. В настоящий момент 25 человек, заразившихся вирусом, уже выписаны из больницы, еще 170 находятся на лечении. Состояние 35 пациентов оценивается как тяжелое, 9 человек находятся в критическом состоянии. Еще 126 пациентов заразились легкой формой заболевания.

Кроме того, случаи заболевания впервые были обнаружены за пределами города Ухань, в котором началась вспышка заболевания. Известно о двух заразившихся жителях Пекина, также заболевание диагностировали у одного жителя Шэньчжэня. Кроме того, есть данные о заражении людей в Таиланде, Японии и Южной Корее. Все они ранее побывали в Ухане.

Впервые о новом коронавирусе высказалось высшее китайское руководство. Председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение принять решительные меры для того, чтобы остановить распространение заболевания.