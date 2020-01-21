Эстонский суд сурово наказал гражданина России, прятавшего в носках более 130 000 евро

Суд наказал Сергея шестью месяцами условного тюремного заключения, из которых реально за решеткой он проведет 15 дней, если в течение года не совершит других нарушений. Также Сергея выслали из страны и забрали у него 130 300 евро и 5 200 рублей.

В минувшем году, 27 декабря 68-летний Сергей въехал на территорию Эстонии из России через Нарвский погранпункт. Во время таможенного контроля обнаружилось, что в своих носках Сергей прятал наличные — евро и рубли. Общая сумма составила 130 373,48 евро.