Эстонский суд сурово наказал гражданина России, прятавшего в носках более 130 000 евро

В силу вступило судебное решение, согласно которому 28 декабря Вируский уездный суд признал виновным 68-летнего гражданина РФ Сергея в контрабанде.
Суд наказал Сергея шестью месяцами условного тюремного заключения, из которых реально за решеткой он проведет 15 дней, если в течение года не совершит других нарушений. Также Сергея выслали из страны и забрали у него 130 300 евро и 5 200 рублей.
В минувшем году, 27 декабря 68-летний Сергей въехал на территорию Эстонии из России через Нарвский погранпункт. Во время таможенного контроля обнаружилось, что в своих носках Сергей прятал наличные — евро и рубли. Общая сумма составила 130 373,48 евро.
«Согласно действующему закону, без декларации возможно ввозить на территорию ЕС наличные до 10 000 евро. Начиная с десяти тысяч необходимо декларировать деньги. К уголовной ответственности привлекаются лица, которые незаконно перевозят через границу наличные больше 40 тысяч евро. За контрабанду могут назначить денежное взыскание или до трех лет тюремного заключения, а также конфисковать наличные», – сказала окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Рита Хлебникова.