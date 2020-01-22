Как картинная галерея: в Виймси продается просторный дом на берегу моря

Дом площадью 303,9 квадратных метров построен на берегу моря в Виймси в 2014 году. Из окон дома открываются виды на море и великолепную панораму Таллинна.

Дом в Виймси. ФОТО: City24

В доме четыре спальни, две ванных, баня и хозяйственные помещения. За дом, обставленный, как картинка из глянцевого журнала, просят немало - 1,7 миллионов евро.

Дом в Виймси. ФОТО: City24

В обстановке двухэтажного дома много интересных дизайнерских решений. Да и море практически под окнами - большой плюс.

Дом в Виймси. ФОТО: City24

Имеется отапливаемый гараж на две машины, терраса и зона отдыха.

Дом в Виймси. ФОТО: City24