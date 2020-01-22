Ср, 22.01.2020
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  • Как картинная галерея: в Виймси продается просторный дом на берегу моря

Как картинная галерея: в Виймси продается просторный дом на берегу моря

Ägedate lahendustega kodu Viimsis.

ФОТО: City24

Большой дом с открытой планировкой и множеством интересных архитектурных и дизайнерских решений ищет новых хозяев, рассказывает портал Kodustiil

Дом площадью 303,9 квадратных метров построен на берегу моря в Виймси в 2014 году. Из окон дома открываются виды на море и великолепную панораму Таллинна. 

Дом в Виймси.

ФОТО: City24

В доме четыре спальни, две ванных, баня и хозяйственные помещения. За дом, обставленный, как картинка из глянцевого журнала, просят немало - 1,7 миллионов евро. 

Дом в Виймси.

ФОТО: City24

В обстановке двухэтажного дома много интересных дизайнерских решений. Да и море практически под окнами - большой плюс. 

Дом в Виймси.

ФОТО: City24

Имеется отапливаемый гараж на две машины, терраса и зона отдыха. 

Дом в Виймси.

ФОТО: City24

Ознакомьтесь с подробностями на странице портала недвижимости City24

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