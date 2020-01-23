Интригующая история одинокого дома на необитаемом исландском острове

Несмотря на оторванность от континента и неприступность скалистых берегов, каким-то образом остров Эдлидаэй (Elliðaey), входящий в состав архипелага Вестманнаэйяр, стал пристанищем для людей. Именно на нем был обнаружен единственный дом, стоящий на живописном плато посреди Атлантического океана.

Справка: Вестманнаэйяр (Vestmannaeyjar) — небольшой архипелаг площадью 16,3 км² расположенный у южного побережья Исландии. Он состоит из 14 островов, нескольких скал и утесов. На самом большом из группы островов Хеймаэйе живет более 4 тыс. человек, остальные же являются необитаемыми.

ФОТО: novate.ru

После того как фото одиноко белеющего дома на фоне буйной зелени было обнародовано в Сети, он превратился в объект особого внимания. Многим не терпится узнать, кому же так надоело человеческое общество и цивилизация, что отправился в прямом смысле слова на край света, обрекая себя на полное одиночество.

Как водится, многие в своих бурных фантазиях заходят слишком далеко, утверждая, что остров принадлежит загадочному миллиардеру, который на нем прячется от суетного мира, не то параноику, который обзавелся убежищем на случай зомби- апокалипсиса.

ФОТО: novate.ru

Другие утверждают, что Эдлидаэй был подарен Премьер-министром Исландии известной певице Бьорк за особые заслуги перед страной. Эту новость тиражировали все с новыми и новыми подробностями, но в конце концов и они утихли. Стало известно, что остров Эдлидаэй выставляли на аукцион, в котором собиралась участвовать и исландская знаменитость.

По неизвестным причинам певица отказалась от участия в торгах, и народ снова теряется в догадках, кто же стал владельцем и единственного дома и острова. Кстати сказать, он действительно является прекрасным местом для уединения, ведь туда не так-то просто и попасть. И это связано не только с удаленностью от материка и расположением в водах океана. Как оказалось, пришвартоваться к скалистому острову довольно проблематично, не говоря о свободном поднятии на плато.