Студия Postimees: домогательство – это не флирт?
В последнее время тема равноправия полов и обвинений в домогательствах вновь оказалась в центре внимания СМИ.
Как относятся к этой проблеме женщины-политики? В студию Rus.Postimees приглашена депутат парламента Мария Юферева-Скуратовски. Смотрите прямой эфир в 10.15!
- Насколько остра проблема домогательств в Эстонии? Не слишком ли эта тема раздута?
- Во многих случаях общество становится на сторону обвиняемого. Почему?
- Не является причиной излишний консерватизм нашего общества?
- Нужна ли дискуссия на подобные темы?
- Приходилось ли парламентарию самой сталкиваться с подобными проявлениями?
- Тяжело ли женщине быть успешной в политике?
- Как защитить себя от попыток домогательств?