Пт, 24.01.2020
Cейчас у многих в России возникает вопрос: «Зачем писать на русском о депортациях прибалтов? Вы же сами вышли из империи!» Ирина Флиге

Студия Postimees: домогательство – это не флирт?
10:15

В последнее время тема равноправия полов и обвинений в домогательствах вновь оказалась в центре внимания СМИ.

Как относятся к этой проблеме женщины-политики? В студию Rus.Postimees приглашена депутат парламента Мария Юферева-Скуратовски. Смотрите прямой эфир в 10.15!

  • Насколько остра проблема домогательств в Эстонии? Не слишком ли эта тема раздута?
  • Во многих случаях общество становится на сторону обвиняемого. Почему?
  • Не является причиной излишний консерватизм нашего общества?
  • Нужна ли дискуссия на подобные темы?
  • Приходилось ли парламентарию самой сталкиваться с подобными проявлениями?
  • Тяжело ли женщине быть успешной в политике?
  • Как защитить себя от попыток домогательств?

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