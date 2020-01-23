Чт, 23.01.2020
Просто тогда решили, что нужно перенять систему западного образца, не продумав тщательно цели и не просчитав последствия. Индрек Нейвельт

Рядом с Пярну могут построить первый в Эстонии завод взрывчатых веществ

Снимок иллюстративный.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

В волостном районе Аудру составляется детальная планировка первого в Эстонии завода взрывчатых веществ, передает "Актуальная камера".

Будущий завод займет лишь малую часть (20 гектаров) огромного карьера Потсепа. Речь идет о государственной земле, право на добычу на которой предоставлено предприятию Eesti killustik.

По словам руководителя Аудруского центра волостного района Прийта Аннуса, планировка находится в стадии эскиза, но предложение уже готово и вскоре будет направлено на согласование.

Так как для проверки качества продукции ее нужно будет взрывать, то беспокойство вызывает возможный шум.

По словам Аннуса, в этом карьере исторически взрывали камни, все время велась добыча, кроме того, тут постоянно проводятся учения Сил обороны и Кайтселийта.

Подробнее на Rus.ERR

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ