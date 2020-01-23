Рядом с Пярну могут построить первый в Эстонии завод взрывчатых веществ

В волостном районе Аудру составляется детальная планировка первого в Эстонии завода взрывчатых веществ, передает "Актуальная камера".
Будущий завод займет лишь малую часть (20 гектаров) огромного карьера Потсепа. Речь идет о государственной земле, право на добычу на которой предоставлено предприятию Eesti killustik.
По словам руководителя Аудруского центра волостного района Прийта Аннуса, планировка находится в стадии эскиза, но предложение уже готово и вскоре будет направлено на согласование.
Так как для проверки качества продукции ее нужно будет взрывать, то беспокойство вызывает возможный шум.
По словам Аннуса, в этом карьере исторически взрывали камни, все время велась добыча, кроме того, тут постоянно проводятся учения Сил обороны и Кайтселийта.
Подробнее на Rus.ERR