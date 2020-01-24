Опять: цены на топливо выросли только в Таллинне

В Таллинне за неделю цены выросли как на бензин, так и дизельное топливо на 0,7 центов. В Риге все цены сохранились на уровне прошлой недели.

В Вильнюсе цена на 98-ой бензин упала на один цент, цена 95-го бензина – на 1,6 цента и на дизельное топливо – на два цента.

Среди столиц стран Балтии самый дорогой бензин по-прежнему продается в Таллинне. Стоимость 95-го бензина в пятницу в полдень в эстонской столице составляла 1,373 евро, что выше цен в Риге и Вильнюсе на 1,9 и 17,4 цента соответственно.

98-ой бензин стоит в Таллинне 1,423 евро, что на 1,4 цента дороже, чем в Риге, и на 14,9 цента дороже, чем в Вильнюсе.