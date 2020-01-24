Шесть человек погибли при стрельбе в Германии

По информации правоохранителей, нет никаких предпосылок того, что преступников могло быть несколько. Предварительно установлено, что причиной инцидента стал личный конфликт.

Инцидент произошел в 12:45 по местному времени в районе ресторана на Банхофштрассе, сообщает Bild. По информации газеты, стрелок — человек 1983 года рождения. Злоумышленник стрелял в членов своей семьи.