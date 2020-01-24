Пт, 24.01.2020
Просто тогда решили, что нужно перенять систему западного образца, не продумав тщательно цели и не просчитав последствия. Индрек Нейвельт

Шесть человек погибли при стрельбе в Германии

Полицейская машина возле места трагедии

ФОТО: SCANPIX

В немецком городе Рот-ам-Зе в результате стрельбы погибли шесть человек. Полиция города Ален сообщила в Twitter, что подозреваемый уже задержан.

По информации правоохранителей, нет никаких предпосылок того, что преступников могло быть несколько.  Предварительно установлено, что причиной инцидента стал личный конфликт.

Инцидент произошел в 12:45 по местному времени  в районе ресторана на Банхофштрассе, сообщает Bild. По информации газеты, стрелок — человек 1983 года рождения. Злоумышленник стрелял в членов своей семьи.

Журналисты уточняют, что при инциденте, произошедшем в оживленном районе города, еще несколько человек пострадали.

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