Судья о виновнике гибели трех людей: могла ли я что-то сделать иначе?

Судья Кристель Педассаар, которая в 2012 и 2017 годах вынесла приговоры 34-летнему Андресу Рейнарту, сказала Saarte Hääl, что связанные с пьяными водителями преступления составляют большую часть рассматриваемых в суде уголовных дел.

Хотя нетрезвых водителей всегда было много, закон оставался неизменным и последнее изменение в закон внесли в 2017 году. Ранее статья о пьяном вождении содержала всего один абзац и впервые нарушившего можно было наказать денежным штрафом или до трех лет тюрьмы.

Жизнь поставила все на свои места

Добавившийся в 2017 году второй абзац предусматривал, что если человек с действующим наказанием вновь попадается за пьяным вождением, возможный вид наказания — только тюрьма с дополнительным наказанием. Так все больше неисправимых пьяных водителей получали шоковое тюремное наказание и у них забирали автомобили.

Почему изменение было внесено и наказание ужесточено, по словам Педассар, очевидно — прежнее наказание не приводило к ожидаемому результату и не оказывало на нетрезвых водителей достаточного влияния. «Жизнь расставила все по своим местам», - говорит Педассаар.

Но в 2017 году нарушение Андреса Рейнарта было всего лишь проступком, поскольку он сбежал от полиции и его не поймали пьяным за рулем. Однако полицейскому, который потом расследовал это дело, было известно, что Рейнарт рано утром 7 октября 2017 года возле курессаареского Olerex сел за руль Volkswagen Touareg в нетрезвом состоянии.

В Тахула в 7.18 полицейские дали ему знак остановиться, но Рейнарт прибавил скорости и умчался в сторону Куйвасту. По оценке полицейских, автомобиль ехал со скоростью 170–200 км/ч. Они преследовали скрывавшегося до Муху и там на одной деревенской дороге они так близки подобрались к машине, что заметили в ней двух мужчин. Потом нарушитель направился в сторону Сааремаа и повернулся в сторону Лаймяла. В 7.50 автомобиль скрылся из поля зрения полиции.

Патруль приехал на заправку и просмотрел запись камеры наблюдения. Они приехали в дом Рейнарта, но там его не было. Он не отвечал и на телефонные звонки матери.

25 октября 2017 года Андрес Рейнарт сказал судье Кристель Педассар на судебном заседании, что скрывался от полиции, поскольку хотел отправиться домой. Полиция требовала для него 20 дней ареста и хотела на десять месяцев лишить водительских прав. «Многовато, - посчитал Рейнарт. - Поскольку водительские права — мой единственный способ заработать на хлеб, надолго не хотелось бы оставаться без водительских прав».

Он уточнил, что на автомобиле выезжает за пределы Эстонии и права нужны ему для работы. «За границей я не пью и не гоняю». «Что там иначе?» - спросила судья. «На грузовике нельзя гонять», - ответил Рейнарт.

Рейнарт и Педассаар ранее уже встречались в зале суда пять лет назад. Тогда Рейнарт попал на скамью подсудимых после пьянки в день рождения спутницы жизни, когда решил в пьяном угаре поехать в Ориссааре заправиться бензином.

Доставили в Курессаарескую больницу

Когда полицейский патруль проблесковыми маячками приказал ему остановиться, Рейнарт прибавил газу Mitsubishi Galant и поехал из Ориссааре по Раннаскому шоссе в сторону Лейси. На дорогу перед ним выпрыгнула косуля и для избежания столкновения он резко вывернул руль. В результате он оказался в кювете.

По закону сроки правонарушения за 2017 год и уголовного дела за 2012 год Андреса Рейнарта истекли и, когда его за совершение ДТП, в результате которого погибли трое, отдадут под суд, прежние нарушения нельзя будет принять в расчет.

В прошлую пятницу Ляэнеский префект Кайдо Кылпас сообщил, что Рейнарт идет на поправку и его скоро допросят. В четверг, по данным Delfi, его из Таллинна перевели для дальнейшего лечения в Курессаарескую больницу. По данным Saarte Hääl, его до сих пор не допросили.

Полиции известно, где Андрес Рейнарт был в то трагическое субботнее утро и откуда ехал, когда на шоссе Курессааре-Куйвасту врезался в Volvo. На месте погибла девятимесячная девочка, ее мать и бабушка. Их похоронили в прошлое воскресенье.