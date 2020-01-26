Фото ⟩ В Швеции открылась необычная гостиница для любителей холода

Уникальная гостиница, построенная за полярным кругом, состоит из комплекса деревянных гостевых домов, главным зданием которого является похожая на гнездо постройка цилиндрической формы. Часть зданий, в том числе и дом в форме гнезда, закреплены на берегу реки, и в летний сезон дома действительно плавают по поверхности воды, а зимой вмерзают в лед.

Идея о такой гостинице, которую называют "Арктической ванной" или Arctic Bath, у архитектора Бертила Хергсторм возникла после того, когда в 2010 году он создал деревянную гостиницу - стеклянный куб, оборудованные на верхушках деревьев. Вскоре на уровне идеи возникла стеклянная гостиница в форме куба, которая будет построена на плоту. Однако, в сотрудничестве с еще одним шведским архитектором Йоханом Каупе, Хегсторм перепланировал задуманное и создал плавучую гостиницу, похожу на птичье гнездо.

Ледяная гостиница открыла свои двери в январе этого года, и она будет открыта для туристов весь год. Все здания гостиницы адаптированы к окружающей среде, в частности, созданы из деревянных материалов, которые встречаются в конкретной среде. Созданы из естественных материалов и другие элементы интерьера и экстерьера - камней, кожи и текстиля, комбинация которых образует гармоничный, характерный для скандинавских материалов образ.