Пн, 27.01.2020
В плане социальной поддержки нам и вправду надо очень надеяться на родственников и друзей. Петер Зашев

В Эстонии за неделю выросла цена на электроэнергию

Вопрос об изменении цен на электричество еще не решен, но пока большой радости ждать не приходится.

ФОТО: Михкель Марипуу

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Эстонии на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей повысилась на один процент, сообщил оператор энергопередающей системы Litgrid.

В ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool 20-26 января электроэнергия стоила в среднем 30,9 евро за мегаватт-час – это на 52% меньше, чем в такой же период 2019 года.

В Латвии и в Эстонии цена на электроэнергию за неделю повысилась на один процент в каждой и была такой же, как в Литве. Цена системы биржи Nord Pool снизилась на 14% до 20,8 евро за мегаватт-час.

Страны Балтии на прошлой неделе выработали 79% всей потребленной ими электроэнергии.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ