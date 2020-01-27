В Эстонии за неделю выросла цена на электроэнергию

В ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool 20-26 января электроэнергия стоила в среднем 30,9 евро за мегаватт-час – это на 52% меньше, чем в такой же период 2019 года.

В Латвии и в Эстонии цена на электроэнергию за неделю повысилась на один процент в каждой и была такой же, как в Литве. Цена системы биржи Nord Pool снизилась на 14% до 20,8 евро за мегаватт-час.