Коробейник: новый закон упростит жизнь стартапов

От правовой комиссии с докладом перед парламентом выступил Андрей Коробейник. Он отметил, что действующие в Эстонии банки тормозят конкурентоспсобность страны, поскольку не позволяют открывать счета зарубежным инвесторам. По этой причине многие успешные эстонские стартапы вынуждены менять свою юрисдикцию и переезжать в страну инвестора – например, в Великобританию или США. Это отрицательно сказывается как на суммах налоговых поступлений, так и на имидже страны. Данная инициатива частично исправит ситуацию – иностранные инвесторы больше не будут должны открывать счета в местных банках и утверждать сделки у нотариусов в Эстонии.