Вт, 28.01.2020
Просто тогда решили, что нужно перенять систему западного образца, не продумав тщательно цели и не просчитав последствия. Индрек Нейвельт

Коробейник: новый закон упростит жизнь стартапов

Андрей Коробейник.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Сейчас для привлечения инвестиций все совладельцы фирмы и представители инвестора обязаны явиться к нотариусу в одно и то же время. Это непросто, особенно если в качестве инвестора выступает иностранный венчурный фонд или же у предприятия много совладельцев.

Изменение в законе сделает нотариальное заверение сделки добровольным для совладельцев фирм, а для привлечения инвесторов достаточно будет решения всех остальных собственников.

От правовой комиссии с докладом перед парламентом выступил Андрей Коробейник. Он отметил, что действующие в Эстонии банки тормозят конкурентоспсобность страны, поскольку не позволяют открывать счета зарубежным инвесторам. По этой причине многие успешные эстонские стартапы вынуждены менять свою юрисдикцию и переезжать в страну инвестора – например, в Великобританию или США. Это отрицательно сказывается как на суммах налоговых поступлений, так и на имидже страны. Данная инициатива частично исправит ситуацию – иностранные инвесторы больше не будут должны открывать счета в местных банках и утверждать сделки у нотариусов в Эстонии.

Сейчас в рассмотрении осталось два законопроекта – один от правовой комиссии, другой – от правительства. Оба законопроекта прошли первое чтение, компромиссный вариант между двумя законопроектами будет искать правовая комиссия между первым и вторым чтением.

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