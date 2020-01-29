Полиция: 14-летняя Мария из Силламяэ найдена

Напомним, что близкие сообщили в полицию о сбежавшей из дома девушке поздно вечером 27 января. Тем же вечером и ночью полиция проверила разные адреса в Силламяэ на случай, если она проводит время у кого-то из знакомых. Также пообщались с друзьями и соучениками Марии, чтобы собрать информацию о том, куда девушке нравится ходить и находиться. К утру четверга, 30 января, местонахождение Марии было установлено.