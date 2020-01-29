Чт, 30.01.2020
Домогательство — это не тот случай, когда на тебя набрасываются и тянут за холодильник. Мария Юферева-Скуратовски
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  • Полиция: 14-летняя Мария из Силламяэ найдена
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Полиция: 14-летняя Мария из Силламяэ найдена

Мария.

ФОТО: Politsei

Департамент полиции и погранохраны сообщил сегодня утром, что местонахождение объявленной накануне в розыск 14-летняя Марии из Силламяэ установлено. С ней все в порядке.

Напомним, что близкие сообщили в полицию о сбежавшей из дома девушке поздно вечером 27 января. Тем же вечером и ночью полиция проверила разные адреса в Силламяэ на случай, если она проводит время у кого-то из знакомых. Также пообщались с друзьями и соучениками Марии, чтобы собрать информацию о том, куда девушке нравится ходить и находиться. К утру четверга, 30 января, местонахождение Марии было установлено.

Мария.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Мария.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

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