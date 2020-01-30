Eurostat: в еврозоне зафиксирован самый низкий уровень безработицы за последние 11 лет

По данным Eurostat, это самый низкий показатель с мая 2008 года.

В ЕС в целом уровень безработицы в декабре понизился до 6,2 процента, в ноябре показатель составлял 6,3, а в декабре 2018 года 6,6 процента.

По оценке Eurostat, в декабре в ЕС было около 15,47 млн безработных, в том числе 12,25 млн в еврозоне. По сравнению с ноябрем численность безработных снизилась в ЕС по крайней мере на 80 000 человек, а в еврозоне на 34 000 человек. За год численность безработных снизилась соответственно в ЕС на 747 000 человек, а в еврозоне на 592 000 человек.

В ноябре в странах ЕС уровень безработицы был ниже всего в Чехии (2 процента), Германии и в Нидерландах ( по 3,2 процента). Уровень безработицы был выше всего в в Греции (16,6 процента) и Испании (13,7 процента).

Стабильным уровень безработицы оставался в Дании, понижался в 21 стране ЕС, рос на Кипре, в Словении, Литве, Португалии, Люксембурге и Швеции.