В Таллинне выросли цены на топливо

Дороже всего дизельное топливо и бензин стоили в Таллинне, а самым дешевым они были в Вильнюсе.

В Риге цена бензина 95-й марки на АЗС Circle K, как и на предыдущей неделе, составила 1,354 евро за литр, а дизельное топливо стоило 1,294 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 0,5% до 1,205 евро за литр, цена дизельного топлива не изменилась и составила 1,105 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 2,8% до 1,411 евро за литр, дизельное топливо - на 1,3% до 1,391 евро за литр.