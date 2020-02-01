Аптека в Китае. ФОТО: Dake Kang/AP

Все больше стран мира закрывают свои границы для прибывающих из Китая, чтобы предотвратить быстрое распространение нового коронавируса 2019-nCov.

Правительство России временно запретило безвизовые поездки между Россией и Китаем и оформление рабочих виз в Россию для граждан КНР. В распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на официальном сайте правительства, это решение объясняется целями "обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции".

Начиная с понедельника или вторника, российские военные самолеты начнут вывозить граждан России, которые желают покинуть Ухань. Ранее вице-премьер-министр правительства России Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб, сообщила, что в городе Ухань "находятся 300 россиян, а на территории провинции Хубэй - 341".

Власти России также ввели серьезные ограничения на полеты в Китай: из российских авиакомпаний все регулярные рейсы в эту страну сохранит только государственный "Аэрофлот". Также продолжат выполнять рейсы китайские авиакомпании.

В России зарегистрировано два случая заболевания: в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. В субботу Роспотребнадзор сообщил, что они находятся в инфекционных больничных отделениях, и их состояние удовлетворительное.

Запреты для побывавших в Китае

Всего вирус обнаружен в 23 странах мира. В США власти объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, что случается довольно редко. Она предполагает запрет на въезд всех иностранных граждан, которые за последние две недели побывали в Китае.

Похожие ограничения ранее уже ввели Россия, Австралия, Япония, Пакистан и Италия.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока подобные меры не рекомендует. "Ограничения на передвижения могут принести больше вреда, чем пользы, затрудняя обмен информацией, поставки медицинского оборудования и медикаментов, и причиняя ущерб экономике", - заявил в пятницу глава ВОЗ.

ВОЗ считает, что необходимо осматривать прибывающих пассажиров в официальных пограничных пунктах, таких как аэропорты и морские порты. Организация предупредила, что закрытие границ может на деле привести к ускорению распространения инфекции, так как люди будут пытаться пересекать границы нелегально, а значит без всякого контроля.

Пекин также раскритиковал введение ограничение, обвинив при этом власти других государств в том, что они игнорируют рекомендации ВОЗ. "В то время как ВОЗ рекомендует воздержаться от введения таких ограничений, США поспешно двигаются в противоположном направлении, - заявил представитель китайского министерства иностранных дел. - Мы не можем назвать это жестом доброй воли".

Сколько умерших от вируса

По официальным данным властей Китая, к субботе число умерших от вируса 2019-nCov составило 259. Все эти люди скончались на территории КНР, преимущественно, в провинции Хубэй.

Подтверждено почти 12 тысяч случаев заражения вирусом, из которых только малая часть - около 100 случаев - зафиксированы за пределами КНР, в том числе в России, Германии, Британии и США.

Тем временем власти провинции Хубэй продлили период новогодних праздников до 13 февраля и объявили, что приостанавливают церемонии регистрации браков с целью избежать скопления людей.

В этом году начало китайского Нового года пришлось на 24 января. Ранее власти уже продлевали праздничный период, пытаясь предотвратить массовое передвижение людей, которые возвращаются на работу после традиционных поездок к родственникам.

Новым вирусом уже заболело больше людей, чем во время эпидемии вируса атипичной пневмонии (SARS), которая охватила в 2003 году более 25 стран.

Однако смертность, связанная с новым вирусом, гораздо ниже, чем в случае SARS.

При этом эпидемиологи из университета Гонконга указывают, что реальное число заболевших может намного превышать официальную статистику. По их мнению, более чем 75 тысяч человек могли заразиться этим вирусом в городе Ухань, который является эпицентром вспышки.

Что происходит за пределами Китая?

Американцы, которые прибывают домой из провинции Хубэй, где началась эпидемия, будут помещаться в карантин на срок до 14 суток. Граждане США, прибывающие из других районов Китая, должны будут в течение двух недель сами наблюдать за своим состоянием и сообщать о нем властям.

В пятницу подтвердился еще один случай заражения вирусом в Калифорнии, что довело число заболевших в США до 7 человек.

По словам Роберта Редфилда, директора федеральной системы центров по контролю и предотвращению заболеваний, в настоящее время под наблюдением медиков находится 191 человек.

В субботу в Дели прибыли более 300 индийских граждан, которых эвакуировали из города Ухань. Таиланд также собирается в ближайшие дни провести эвакуацию своих граждан из этого города.

Британия, Южная Корея, Сингапур и Новая Зеландия вводят различные формы карантина на срок в две недели, в течение которого за состоянием прибывающих из Китая будут следить специалисты.

Среди прочих мер:

КНР обратилась к Европейскому союзу с просьбой ускорить поставки медицинского оборудования и медикаментов в Китай.

Компания Вьетнамские авиалинии прекратила все рейсы в Китай, Гонконг и Тайвань.

Другие компании, в том числе австралийская Qantas, новозеландская Air New Zealand, канадская Air Canada и британская British Airways, также отменили или сократили число рейсов в Китай.

Лидер КНДР Ким Чен Ын обратился с письмом соболезнования к председателю КНР.

Транснациональные гостиничные компании, в том числе Hyatt, Radisson и Hilton возвращают деньги людям, которые забронировали гостиницы в КНР.

Американская компания Apple заявила о временном закрытии своих магазинов в Китае.

Британский Форин-офис эвакуирует дипломатических сотрудников из британских представительств в КНР.

Сингапур закрыл свои границы для всех пассажиров, прибывающих из Китая.

Страна в изоляции

Стивен Мак-Донелл, корреспондент Би-би-си в КНР

Эпидемия коронавируса в КНР уже привела к серьезному замедлению экономического роста в стране.

Тайюань, промышленный портовый город с населением в 15 миллионов человек, только что объявил, что там прекращается работа всех предприятий, которые не являются жизненно необходимыми. В таких крупных городах, как Шанхай, Пекин, Шицзячжуан, опустели улицы и проспекты.

Возникает ощущение, что вся страна находится в изоляции. Международные авиалинии сокращают число рейсов в Китай или вовсе отменяют их, а власти многих стран запрещают въезд китайских граждан.

Однако можно сказать, что в каком-то смысле эти страны берут пример с самого Китая, который еще ранее объявил о мерах по изоляции провинции Хубэй, где началась эпидемия.

Большинство китайцев приветствуют решительные меры властей, учитывая обстоятельства.

Однако в социальных сетях звучат обвинения в адрес администрации города Ухань, которую упрекают за недостаточно быструю реакцию на ранних этапах вспышки. Выясняется, что некоторые из них даже препятствовали распространению информации о случаях заражения вирусом.

Стало известно, что врач, который входил в одну из первых групп медиков, которые сообщили о начале эпидемии в социальных сетях еще в декабре, сейчас сам заболел. Это стало еще одним подтверждением того, насколько быстро распространяется этот вирус.

Этот врач по имени Ли Вэнлиань был первоначально арестован местной полицией за распространение ложных слухов и нарушение общественного порядка, после того как он сообщил в социальных сетях, что в его больнице в карантине находятся пациенты, зараженные вирусом SARS. На деле эти пациенты были заражены новым коронавирусом.