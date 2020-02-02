Президент Кальюлайд: Тартуский договор был и остаеется свидетельством рождения ЭР

Президент Керсти Кальюлайд сказала в день столетия Тартуского мирного договора, что Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством рождения Эстонского государства.
Тартуский мирный договор не только официально и дипломатически закрепил победу, но и заложил основу для более широкого признания Эстонии в качестве независимого и суверенного государства; субъекта, а не объекта международных отношений, сказала, в воскресенье Кальюлайд на праздновании в Тарту столетия Тартуского мирного договора.
«Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства. И он действующий. Эстония не присоединилась к Советскому Союзу добровольно. Нас оккупировали. Мы восстановили нашу независимость на основе правовой преемственности. В то же время мы должны также уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться. Противоположная риторика создает ненужную путаницу, - сказала Кальюлайд. - Путь к победе и мир в Тарту не были простым. Залогом успеха было перо дипломатии, выступавшее в ногу с мечом солдата. Один не мог бы обойтись без другого и наоборот».
В воскресенье Кальюлайд приняла в Тарту участие в праздновании столетия Тартуского мирного договора, возложила венок к могиле Юлия Куперьянова и монументу Калевипоэгу, приняла участие в шествии с флагами к церкви Свя. Иоанна и в последовавшем экуменическом богослужения, а затем в презентации нового сборника об Освободительной войне в Тартуском Городском музее, присутствовала на торжественном концерте в честь 100-летия Тартуского мирного договора в концертном зале Vanemuine.