Путин уверяет, что не держится за власть

Один из участников встречи в Череповце спросил, нужны ли выборы президента, если всенародное голосование по поправкам в Конституцию можно будет считать вотумом доверия главе государства. Путин назвал предстоящее всенародное голосование "по сути дела, плебисцитом и волеизъявлением граждан" и "высшей формой демократии". Что касается президентских выборов, то, по словам Путина, "это должно быть сделано на альтернативной основе".

"Если весь цикл работы над этим законом будет завершен так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца. То есть мы уложимся в практику по принятию поправок", - заверил президент РФ. Он напомнил, что в 1993 году референдум о доверии Борису Ельцину готовили 27 дней, а над Конституцией работали шесть месяцев и одну неделю. По словам Путина, с момента принятия Конституции поправки вносили 15 раз, а "в среднем работа от заявки до окончания полного цикла работы над поправкой шла от полутора до четырех с половиной месяцев".