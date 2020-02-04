Путин уверяет, что не держится за власть

Президент РФ Владимир Путин заявил во вторник, 4 февраля, что предложенные им поправки в Конституцию необходимы не для продления его полномочий, а потому, что "некоторые вещи не работают так, как должны". Объясняя мотивы поправок, Путин сослался на проблемы в здравоохранении и образовании между чиновниками муниципального и регионального уровней. Он считает, что, по Конституции, муниципалитеты в стране не связаны напрямую с государством, передает Deutsche Welle.
Один из участников встречи в Череповце спросил, нужны ли выборы президента, если всенародное голосование по поправкам в Конституцию можно будет считать вотумом доверия главе государства. Путин назвал предстоящее всенародное голосование "по сути дела, плебисцитом и волеизъявлением граждан" и "высшей формой демократии". Что касается президентских выборов, то, по словам Путина, "это должно быть сделано на альтернативной основе".
"Если весь цикл работы над этим законом будет завершен так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца. То есть мы уложимся в практику по принятию поправок", - заверил президент РФ. Он напомнил, что в 1993 году референдум о доверии Борису Ельцину готовили 27 дней, а над Конституцией работали шесть месяцев и одну неделю. По словам Путина, с момента принятия Конституции поправки вносили 15 раз, а "в среднем работа от заявки до окончания полного цикла работы над поправкой шла от полутора до четырех с половиной месяцев".
Второе чтение поправок в Конституцию в Госдуме запланировано на 11 февраля, с учетом и тех предложений, которые продолжают поступать в рабочую группу. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты проведения всенародного голосования и не определена его форма. А глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников сказал, что дата голосования будет указана в законопроекте о поправках.