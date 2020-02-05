"Ливерпуль" установил рекорд клуба в Кубкe Англии

«Красные» сыграли самым молодым составом в истории, а хавбек Кертис Джонс был самым юным капитаном клуба.

Джонсу на момент стартового свистка было 19 лет и 5 дней.

Кроме того, состав «Ливерпуля» стал самым молодым в истории клуба во всех турнирах. Его средний возраст – 19 лет и 102 дня.

Таким образом, «красные» обновили рекорд, установленный в этом же сезоне, когда на четвертьфинал Кубка английской лиги с «Астон Виллой» (0:5) вышел состав, средний возраст которого не превышал 19 лет и 182 дней.