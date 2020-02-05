Ср, 5.02.2020
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"Ливерпуль" установил рекорд клуба в Кубкe Англии

"Ливерпуль" одержал очередную победу и практически гарантировал себе досрочный титул чемпионов Англии.

ФОТО: James Wilson/Sportimage/PA Images

«Ливерпуль» победил «Шрусбери» (1:0) в переигровке 4-го раунда Кубка Англии, передает Sports.ru.

«Красные» сыграли самым молодым составом в истории, а хавбек Кертис Джонс был самым юным капитаном клуба.

Джонсу на момент стартового свистка было 19 лет и 5 дней.

Кроме того, состав «Ливерпуля» стал самым молодым в истории клуба во всех турнирах. Его средний возраст – 19 лет и 102 дня.

Таким образом, «красные» обновили рекорд, установленный в этом же сезоне, когда на четвертьфинал Кубка английской лиги с «Астон Виллой» (0:5) вышел состав, средний возраст которого не превышал 19 лет и 182 дней.

В 1/8 финала турнира «Ливерпуль» встретится с «Челси».

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