Более 10 000 китайских туристов отказались от путешествия на паромах Tallink

Согласно данным Tallink, 11 000 китайских пассажиров аннулировали забронированные на февраль и март рейсы на паромах Tallink, пишет Postimees.
Руководитель по коммуникациям Tallink Катри Линк сказала, что после того как Китай решил приостановить все групповые туры и прекратить организацию новых туров в целях остановки распространение коронавируса, с 27 января были аннулированы на паромы Tallink и в отелях все китайские брони, которые были сделаны на февраль и март.
«Также в течение этой недели пришли новости, что Эстонское посольство в Китае прекратило выдачу туристических виз китайцам и со вчерашнего дня Finnair отменил все полеты в материковую часть Китая до 29 февраля. Это, конечно, окажет в ближайшее время влияние на количество китайских туристов», - сказала Линк.
По ее словам, на данный момент на всех линиях Tallink всего было аннулировано почти 11 000 бронирований китайскими туристами на февраль и март, что составляет 0,1 процент от общего числа пассажиров в год.
«В мертвый сезон, который у нас сейчас, у нас так и так меньше туристов из Китая и Азии, поэтому влияние на предприятие на данный момент небольшое», - отметила Линк.