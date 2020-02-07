Более 10 000 китайских туристов отказались от путешествия на паромах Tallink

Руководитель по коммуникациям Tallink Катри Линк сказала, что после того как Китай решил приостановить все групповые туры и прекратить организацию новых туров в целях остановки распространение коронавируса, с 27 января были аннулированы на паромы Tallink и в отелях все китайские брони, которые были сделаны на февраль и март.

«Также в течение этой недели пришли новости, что Эстонское посольство в Китае прекратило выдачу туристических виз китайцам и со вчерашнего дня Finnair отменил все полеты в материковую часть Китая до 29 февраля. Это, конечно, окажет в ближайшее время влияние на количество китайских туристов», - сказала Линк.

По ее словам, на данный момент на всех линиях Tallink всего было аннулировано почти 11 000 бронирований китайскими туристами на февраль и март, что составляет 0,1 процент от общего числа пассажиров в год.