Поехал в Таллинн и исчез: при странных обстоятельствах пропал 46-летний мужчина
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшего в Хаапсалу 46-летнего Майта.
Полиция получила сообщение о пропаже Майта в пятницу, 7 февраля. Близкие в последний раз видели его во вторник, 4 февраля, когда он поехал в Таллинн и должен был в тот же день вернуться, но так и не добрался до дома. В среду, 5 февраля, Майт должен был поехать в Ригу, но там он не появился. Его мобильный телефон выключен и с ним невозможно связаться.
Его рост 184 см, у него стройное телосложение. В последний раз на нем были темно-синее полупальто и темно-синий костюм. На голове может быть темно-красная шапка. У него с собой была кожаная компьютерная сумка.
Полиция просит всех, кто видел Майта или владеет информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.