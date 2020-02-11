Число жертв нового коронавируса превысило 1000 человек

За день оно увеличилось на 108 человек, пишет DW.com. Подавляющее большинство новых летальных случаев - 103 - приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса.

По состоянию на полночь 10 февраля в различных провинциях Китая выявлены случаи заражения пневмонией у 42 638 человек (прирост за сутки 2478 случаев, их них 2097 в Хубейе). 37 626 человек болеют в настоящий момент, 7333 находятся в тяжелом состоянии. Число выписанных из больниц составило 3996 человек.

На сегодняшний день, помимо КНР, случаи заражения коронавирусом выявлены еще в 24 странах. Один человек скончался в Гонконге, еще один - на Филиппинах.

ВОЗ готовит глобальную программу действий

11 февраля в Женеве начинается двухдневный глобальный форум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для выработки мер по борьбе с новым коронавирусом. В нем примут участие около 400 экспертов из разных стран мира.

Основная цель форума - скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения и вакцин. В ходе обсуждений будут рассмотрены такие вопросы, как определение источника вируса, обмен биологическими образцами и генетическими последовательностями. Ожидается, что на встрече будет выработана глобальная программа исследований.