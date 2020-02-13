Чт, 13.02.2020
Домогательство — это не тот случай, когда на тебя набрасываются и тянут за холодильник. Мария Юферева-Скуратовски
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Просто сказка: в старой части Хаапсалу продается квартира с ремонтом и мебелью

Просто сказка: в старой части Хаапсалу продается квартира с ремонтом и мебелью

Elutuba

ФОТО: KV.EE

В центре Хаапсалу ждет новых хозяев уютное романтическое гнездышко, рассказывает Kodustiil.

Эта двухэтажная квартира площадью 79,8 м2 находится в центре Хаапсалу. Два года назад в квартире закончился большой ремонт. Украшением этой светлой квартиры, без сомнения, является балкон площадью 10 м2, с которого открывается красивый вид на город. 

Кухня.

ФОТО: KV.EE

Также имеется баня и подвал площадью 23 м2. В квартире центральное отопление, но при желании можно пользоваться и камином.В цену входит вся имеющаяся в квартире мебель. Автомобиль можно держать во дворе.

Балкон.

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ