Просто сказка: в старой части Хаапсалу продается квартира с ремонтом и мебелью

Эта двухэтажная квартира площадью 79,8 м2 находится в центре Хаапсалу. Два года назад в квартире закончился большой ремонт. Украшением этой светлой квартиры, без сомнения, является балкон площадью 10 м2, с которого открывается красивый вид на город.

Кухня. ФОТО: KV.EE

Также имеется баня и подвал площадью 23 м2. В квартире центральное отопление, но при желании можно пользоваться и камином.В цену входит вся имеющаяся в квартире мебель. Автомобиль можно держать во дворе.

Балкон. ФОТО: KV.EE