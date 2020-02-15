Мясной скандал в Финляндии: бизнесмен продал тысячи килограммов подозрительного мяса

Полиция подозревает бизнесмена Юпина Меклара в мошенничестве и нарушении требований безопасности здоровья и пищевых продуктов и правил маркетинга. По данным полиции, предприниматель закупил мясо в неизвестной стране и нарушил закон об упаковке и маркировке.

В отношении продуктов, продаваемых под брендом Elk, пищевой департамент Финляндии обнаружил серьезные недочеты в упаковке и приказал компании уничтожить все товары. По мнению департамента, несоблюдение требований к упаковке продуктов означает, что невозможно быть уверенным в содержании, происхождении или даже безопасности пищевых продуктов. Глава департамента Леэна Рясянен сказала, что уничтожение товаров - это радикальный шаг. «У нас никогда не было случаев, связанных с мясом - это первый в своем роде. И я не помню ни одного случая, чтобы все запасы были уничтожены», - сказала она.

По данным полиции, компании было разрешено поставлять только замороженные мясные продукты, но было также установлено, что компания обрабатывала и упаковывала мясо. Кроме того, на упаковках были этикетки, которые не соответствовали типу мяса животных, содержащемуся в упаковке. Этикетки также утверждали, что мясо было отечественного, то есть финского, производства, что не соответствовало действительности.