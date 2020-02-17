Галерея ⟩ Необычные отели дают хорошую встряску гостиничному рынку Таллинна

По словам Маарики Лийвамяэ, исполнительного директора Эстонского союза отелей и ресторанов, такие инновационные решения дают гостям дополнительную причину приехать в Таллинн и - в более широком смысле - в наш регион.

«Как отличитьcя, запомниться и заставить [людей] вернуться, является на сегодня одним из ключевых вызовов сектора гостеприимства», - сказала Лийвамяги, подчеркнув, что развитие в соседних странах также важно, поскольку туристы, прибыващие в наш регион, часто приезжают не ради одного единственного пункта назначения.

По словам исполнительного директора Союза фирм недвижимости Эстонии (EKFL) Тыниса Рюйтеля, приветствуются различные типы гостиниц. Как и Лийвамяэ, он заверил, что говорить о кризисе в классическом сервисе размещения еще рано, поскольку в Эстонии все еще строятся новые отели с привычным внешним видом и концепцией. «Для каждого горшка найдется своя крышка», - сказал Рюйтель о текущей ситуации, добавив, что жители Эстонии очень требовательны, поэтому нужно искать технологически продвинутые решения.

По словам архитектора Тюйне-Кристин Вайкла, обе новые гостиницы являют собой очень интересные явления. «Очень круто, что в Эстонии есть предприимчивые люди, которые рассматривают Эстонию как часть остального мира и экспортируют свежие идеи», - сказала Вайкла.

Она добавила, что капсульные хостелы весьма распространены в Японии, поскольку в городском пространстве зачастую не хватает места. "Напротив, у нас достаточно места, но почему бы не использовать его экономно для временной остановки. Капсульный хостел предполагает очень хороший дизайн в функциональном смысле, который разграничивает общее и личное пространство и учит людей действовать в нем", - уточнила она.

Использование морских контейнеров в качестве pop-up, то есть временных, сооружений, по словам Вайкла, очень практично. «Контейнер как жилищный модуль вдохновляет, когда используется в качестве минимальной жилой модели, которая требуется отелю. Контейнерная гостиница как новое явление в Таллинне также подоспела очень вовремя, так как в этом году исполняется 50 лет со дня введения в использование морских контейнеров», - напомнила она.

Как пойдут дела у новых гостиниц в Эстонии, покажет будущее. В конечном итоге, это определяется интересом клиентов к услуге. По словам Рюйтеля, можно ожидать распространения подобных дизайнерских решений и их успеха на рынке, особенно если они имеют ценность самостоятельного аттракциона или дешевую цену.

Вайкла также настроена положительно. «Я считаю, что в нынешнюю эпоху, когда путешествия стали чем-то совершенно нормальным, люди ценят новый опыт, который невозможно получить дома», - сказала она.

А вот дизайнер интерьеров Мари-Лийз Раудъярв тенденции не видит. «Может быть, появится что-то еще, но это, конечно, не тенденция. Утопические подходы еще в прошлом веке активно опробовались в разных частях света и всегда терпели неудачу», - сказала она, добавив, что в Эстонии, по сравнению с Азией, достаточно места, и здешним людям по своей природе не свойственно жить в шкафу.