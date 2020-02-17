Галерея ⟩ Необычные отели дают хорошую встряску гостиничному рынку Таллинна

За последние недели в Таллинне открылись две гостиницы новомодной концепции: контейнерный отель в районе Теллискиви и капсульный хостел в Тонди. Нестандартный подход помогает привлечь к себе внимание и встряхнуть местный гостиничный рынок, пишет Postimees.
По словам Маарики Лийвамяэ, исполнительного директора Эстонского союза отелей и ресторанов, такие инновационные решения дают гостям дополнительную причину приехать в Таллинн и - в более широком смысле - в наш регион.
«Как отличитьcя, запомниться и заставить [людей] вернуться, является на сегодня одним из ключевых вызовов сектора гостеприимства», - сказала Лийвамяги, подчеркнув, что развитие в соседних странах также важно, поскольку туристы, прибыващие в наш регион, часто приезжают не ради одного единственного пункта назначения.
По словам исполнительного директора Союза фирм недвижимости Эстонии (EKFL) Тыниса Рюйтеля, приветствуются различные типы гостиниц. Как и Лийвамяэ, он заверил, что говорить о кризисе в классическом сервисе размещения еще рано, поскольку в Эстонии все еще строятся новые отели с привычным внешним видом и концепцией. «Для каждого горшка найдется своя крышка», - сказал Рюйтель о текущей ситуации, добавив, что жители Эстонии очень требовательны, поэтому нужно искать технологически продвинутые решения.
По словам архитектора Тюйне-Кристин Вайкла, обе новые гостиницы являют собой очень интересные явления. «Очень круто, что в Эстонии есть предприимчивые люди, которые рассматривают Эстонию как часть остального мира и экспортируют свежие идеи», - сказала Вайкла.
Она добавила, что капсульные хостелы весьма распространены в Японии, поскольку в городском пространстве зачастую не хватает места. "Напротив, у нас достаточно места, но почему бы не использовать его экономно для временной остановки. Капсульный хостел предполагает очень хороший дизайн в функциональном смысле, который разграничивает общее и личное пространство и учит людей действовать в нем", - уточнила она.
Использование морских контейнеров в качестве pop-up, то есть временных, сооружений, по словам Вайкла, очень практично. «Контейнер как жилищный модуль вдохновляет, когда используется в качестве минимальной жилой модели, которая требуется отелю. Контейнерная гостиница как новое явление в Таллинне также подоспела очень вовремя, так как в этом году исполняется 50 лет со дня введения в использование морских контейнеров», - напомнила она.
Как пойдут дела у новых гостиниц в Эстонии, покажет будущее. В конечном итоге, это определяется интересом клиентов к услуге. По словам Рюйтеля, можно ожидать распространения подобных дизайнерских решений и их успеха на рынке, особенно если они имеют ценность самостоятельного аттракциона или дешевую цену.
Вайкла также настроена положительно. «Я считаю, что в нынешнюю эпоху, когда путешествия стали чем-то совершенно нормальным, люди ценят новый опыт, который невозможно получить дома», - сказала она.
А вот дизайнер интерьеров Мари-Лийз Раудъярв тенденции не видит. «Может быть, появится что-то еще, но это, конечно, не тенденция. Утопические подходы еще в прошлом веке активно опробовались в разных частях света и всегда терпели неудачу», - сказала она, добавив, что в Эстонии, по сравнению с Азией, достаточно места, и здешним людям по своей природе не свойственно жить в шкафу.
Война против Airbnb
Тынис Рюйтель подтвердил, что отели в Европе восстали против сервиса Airbnb, так как отели платят все виды налогов, которые, по его мнению, поставщики услуг краткосрочной аренды в полной мере не оплачивают. В то же время, например, Airbnb пообещал сотрудничать с Налогово-таможенным департаментом Эстонии, сообщая ему о посредничестве в аренде жилья.
Посреднические платформы, такие как Booking.com и Airbnb, приобрели огромную популярность среди клиентов. По оценкам Рюйтеля, 70% всех номеров в Эстонии уже бронируются через такие платформы. Это означает, что они стали жестким конкурентом обычным отелям.
По словам Маарики Лийвамяэ, в дополнение к 8000 официальных гостиничных номеров в разгар туристического сезона, например, Таллинн предлагает почти 3000 гостевых квартир.