Вт, 18.02.2020
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Инстаграм ⟩ Мода на паркет и ламинат проходит. Что взамен?

Снимок иллюстративный.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Обычно, затевая ремонт, мы больше внимания уделяем выбору дизайна для стен. В этом году акценты сместились со стен на пол, утверждает портал Kodustiil

Прошло время, когда пол был одноцветным и не привлекал особого внимания, оттеняя отделку стен. В этом году в фокусе дощатые полы, которые стали яркими, разноцветными и даже пестрыми, пишет  idealhome.co.uk

Крашеные полы стали очень популярными, судя по тому, что в Instagram уже более 1500 публикаций фотографий, сделанных пользователями. 

Посмотрите эти фото, может быть, и вам захочется покрасить полы в своих домах и квартирах? 

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