Инстаграм ⟩ Мода на паркет и ламинат проходит. Что взамен?

Обычно, затевая ремонт, мы больше внимания уделяем выбору дизайна для стен. В этом году акценты сместились со стен на пол, утверждает портал Kodustiil.
Прошло время, когда пол был одноцветным и не привлекал особого внимания, оттеняя отделку стен. В этом году в фокусе дощатые полы, которые стали яркими, разноцветными и даже пестрыми, пишет idealhome.co.uk.
Крашеные полы стали очень популярными, судя по тому, что в Instagram уже более 1500 публикаций фотографий, сделанных пользователями.
Посмотрите эти фото, может быть, и вам захочется покрасить полы в своих домах и квартирах?